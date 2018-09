Nuovi problemi per l’Inter di Luciano Spalletti. Infortunio Nainggolan: problema muscolare per il belga al Dall’Ara di Bologna

«E’ una vittoria importante, ora abbiamo due settimana di sosta per ricaricare il motore perché poi da settembre il calendario sarà molto impegnativo» ha detto Radja Nainggolan dopo la vittoria dell’Inter in casa del Bologna. Il centrocampista nerazzurra è stato uno dei migliori in campo, se non il migliore, nel primo successo stagionale della formazione di Luciano Spalletti. Il belga si è preso l’Inter sulle spalle dopo l’assenza di Mauro Icardi per infortunio (piccolo fastidio muscolare prima della gara) e ha trascinato i suoi. Il centrocampista però è stato costretto a uscire anzitempo per un problema muscolare. Infortunio Nainggolan: le ultimissime.

Radja era alla prima apparizione stagionale in nerazzurro. Il giocatore si era infortunato durante le amichevoli estive e ha saltato le prime due sfide in campionato dell’Inter. Radja è uscito nella ripresa del match del Dall’Ara, chiedendo il cambio: il giocatore ha accusato un problema al flessore della coscia destra. Martedì svolgerà gli esami strumentali per capire l’entità del danno ma potrà sfruttare le 2 settimane di sosta per recuperare al meglio e per essere al 100% in vista dei prossimi impegni dell’Inter.