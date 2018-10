Infortunio Nainggolan, il belga costretto al cambio nel derby Inter-Milan: duro contrasto con Biglia, caviglia sinistra fasciata in panchina

Brutta tegola per l’Inter, che già nel corso del primo tempo del derby contro il Milan perde Radja Nainggolan per infortunio. A metà frazione di gioco, infatti, il centrocampista belga si accascia a terra e chiede il cambio. Al suo posto, Spalletti opta per Borja Valero.

Nainggolan in precedenza si era reso protagonista di un durissimo contrasto con Biglia in mezzo al campo, occasione nella quale entrambi i centrocampisti erano rimasti a terra. Sembrerebbe che a mettere k.o. il Ninja sia stata una distorsione alla caviglia da valutare nei prossimi giorni con esami clinici approfonditi.