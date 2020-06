Infortunio Palomino, problemi muscolari per il difensore nerazzurro. In dubbio per il match interno contro il Sassuolo

Problemi muscolari per José Luis Palomino. Il difensore argentino, come riportato dall’edizione odierna de L’Eco di Bergamo, ha dovuto lavorare a parte per un fastidio al retto femorale sinistro.

Al momento non sono in programma esami, ma la situazione dell’argentino sarà monitorata nelle prossime ore. La speranza di Gian Piero Gasperini è quella di recuperarlo nei prossimi giorni, in vista della sfida interna col Sassuolo.