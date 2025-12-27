Infortunio Pellegrini, la Roma non sorride: i tempi di recupero non sono brevi. Quando rientrerà a disposizione il centrocampista

Infortunio Pellegrini, le notizie non sono positive. Il centrocampista della Roma dovrà stare ai box per almeno 3-4 settimane. Le ultime

L’infortunio di Pellegrini rappresenta una tegola pesante per la Roma in un momento cruciale della stagione. Il centrocampista giallorosso si è sottoposto agli esami strumentali dopo il problema fisico accusato in allenamento due giorni fa, e gli accertamenti hanno chiarito definitivamente il quadro clinico. Per Lorenzo Pellegrini è stata riscontrata una lesione di secondo grado al bicipite femorale sinistro, una diagnosi che impone uno stop forzato piuttosto rilevante.

L’infortunio di Pellegrini obbligherà il capitano della Roma a fermarsi per un periodo stimato tra le tre e le quattro settimane. Secondo le prime valutazioni dello staff medico giallorosso, il percorso di recupero sarà gestito con grande attenzione, attraverso un programma personalizzato di terapie e lavoro specifico. L’obiettivo principale è quello di garantire una guarigione completa, evitando qualsiasi rischio di ricaduta che potrebbe allungare ulteriormente i tempi di rientro.

In una fase così delicata della stagione, la prudenza sarà fondamentale. L’infortunio di Pellegrini priva infatti la Roma non solo di uno dei suoi giocatori più rappresentativi dal punto di vista tecnico, ma anche di un leader riconosciuto all’interno dello spogliatoio. La sua assenza pesa sotto il profilo della qualità, della personalità e della capacità di gestire i momenti chiave delle partite, soprattutto contro avversari di alto livello.

Dal punto di vista tattico, l’allenatore sarà costretto a rivedere le rotazioni a centrocampo e sulla trequarti. Senza Pellegrini, la Roma dovrà affidarsi a soluzioni alternative per mantenere equilibrio e imprevedibilità nella manovra offensiva. L’infortunio di Pellegrini potrebbe quindi rappresentare anche un banco di prova per alcuni giocatori chiamati a prendersi maggiori responsabilità nelle prossime settimane.

Il recupero del numero 7 sarà monitorato giorno dopo giorno. Sono previsti nuovi controlli nel corso delle prossime settimane per valutare l’evoluzione dell’infortunio e capire quando sarà possibile iniziare la fase di riatletizzazione. Solo successivamente si potrà programmare con maggiore precisione il rientro in campo, che avverrà esclusivamente quando Pellegrini sarà al 100% della condizione.

In sintesi, l’infortunio di Pellegrini è un colpo duro per la Roma, ma la priorità resta la salute del giocatore. Forzare i tempi sarebbe un rischio inutile. Il club giallorosso punta a ritrovare il suo capitano nel pieno delle forze, pronto a dare il proprio contributo nella parte decisiva della stagione, senza compromessi e con la massima sicurezza fisica.