Infortunio Piatek: il polacco si è rotto il crociato? Tutto falso

Oggi è circolata la voce che Piatek si fosse infortunato al legamento del ginocchio ma si tratta dell’ennesima fake news

In questi ore tra i Fantacalcisti si è letteralmente sparso il panico. Sui gruppi WhatsApp di tutta Italia sono stati condivisi presunti articoli di grandi testare sportive (Gazzetta dello Sport e Sportmediaset.it in particolare) che parlavano di un infortunio al legamento del crociato del ginocchio per Krzysztof Piatek, capocannoniere della Serie A con 8 reti segnate in 6 partite. Per lui si prevedeva quindi un lungo stop. Mentre alcuni fanta-allenatori si disperavano per non poter schierare il centravanti più prolifico di questa stagione i loro avversari gioivano al pensiero di non doverlo affrontare. Purtroppo per quest’ultimi Piatek sta benissimo e sarà a disposizione dell’allenatore Ballardini domenica contro il Parma allo stadio Marassi.

L’attaccante polacco è la vera rivelazione dell’anno e ha già battuto diversi record. Piatek non solo ha segnato lo stesso numero di reti di Andrij Shevchenko all’esordio in Seria A ma sta anche mettendo a serio rischio il record di 11 gol nelle prime 11 partite stagionali realizzato da Gabriel Batistuta con la Fiorentina. In questi giorni si è anche parlato di un suo possibile trasferimento a gennaio ma il presidente del Genoa Enrico Preziosi ha categoricamente smentito tale voce.