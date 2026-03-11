Lazio News
Infortunio Provedel, il portiere della Lazio dimesso dopo l’operazione alla spalla: eccco i tempi di recupero
Infortunio Provedel, il portiere della Lazio dimesso dopo l’operazione alla spalla: le condizioni e quando può rientrare
La Lazio ha annunciato le dimissioni di Ivan Provedel dopo l’intervento chirurgico alla spalla, resosi necessario per risolvere il problema che lo aveva tenuto fuori nelle ultime settimane. L’operazione, eseguita con esito positivo, rappresenta il primo passo verso il pieno recupero del portiere biancoceleste, che potrà ora concentrarsi sulla fase successiva del percorso di guarigione. La società ha espresso soddisfazione per l’esito dell’intervento, rassicurando tifosi e ambiente sulle condizioni del giocatore.
Provedel dovrà osservare un periodo di immobilizzazione con tutore di circa un mese, durante il quale sarà fondamentale evitare sollecitazioni per permettere alla spalla di stabilizzarsi. Solo al termine di questa fase inizierà il protocollo riabilitativo, studiato per accompagnarlo gradualmente verso il ritorno in campo. La Lazio confida di riaverlo a disposizione nei prossimi mesi, con l’obiettivo di riportarlo al massimo della forma in vista del finale di stagione. Ecco la nota del club:
COMUNICATO – “La S.S. Lazio comunica che il calciatore Ivan Provedel è stato dimesso dal ricovero dopo essere stato sottoposto a intervento chirurgico alla spalla.
L’operazione è perfettamente riuscita. Il portiere osserverà ora un periodo di riposo articolare con tutore per circa un mese, al termine del quale inizierà il protocollo riabilitativo“.
