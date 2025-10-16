Infortunio Pulisic, Milan infuriato: cosa ha fatto irritare i rossoneri

Infortunio Pulisic: il Milan trema, rischio stop contro la Fiorentina e oltre. I rossoneri sono molto arrabbiati con gli Usa.

La sosta per le nazionali si è trasformata in una brutta notizia per il Milan, che potrebbe dover rinunciare a due pedine fondamentali per la prossima sfida di campionato contro la Fiorentina. Le preoccupazioni principali riguardano Christian Pulisic, fermato da un problema muscolare, e Adrien Rabiot, alle prese con un fastidio al polpaccio. Entrambi si sottoporranno a esami di controllo per valutare l’entità dei rispettivi infortuni, ma il timore in casa rossonera è che l’infortunio Pulisic possa costringere l’americano a un periodo di stop più lungo del previsto.

Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, la situazione legata all’ex Chelsea e Borussia Dortmund è quella che più preoccupa lo staff medico del club. L’infortunio Pulisic è avvenuto durante un’amichevole tra Stati Uniti e Australia, una partita che ha lasciato molta amarezza in via Aldo Rossi. In casa rossonera, infatti, non è piaciuta la scelta dello staff americano di impiegare il giocatore nonostante avesse già accusato fastidi alla caviglia nei giorni precedenti.

La società milanista ritiene che la gara fosse del tutto evitabile, anche perché gli USA, in qualità di Paese ospitante, sono già qualificati ai Mondiali della prossima estate. Per questo motivo, in ambienti vicini al club si parla di “fastidio” e “irritazione” per una gestione giudicata poco prudente. Ora, l’infortunio Pulisic rischia di compromettere la sua presenza non solo contro la Fiorentina, ma anche in vista dei prossimi impegni europei del Milan.

Nel frattempo, si pensa già alle alternative. Se i test medici confermeranno lo stop dell’americano, Massimiliano Allegri dovrà ridisegnare l’attacco rossonero. Tra le opzioni più probabili c’è Rafael Leão, che ha anticipato il rientro a Milanello dopo gli impegni con il Portogallo, approfittando di qualche giorno in più per ritrovare la migliore condizione fisica. Un’altra possibilità porta a Christian Nkunku, reduce dal gol segnato con la nazionale francese e desideroso di conquistarsi spazio.

L'esito degli esami sarà decisivo per capire la reale gravità dell'infortunio Pulisic. In ogni caso, il Milan dovrà gestire con attenzione la situazione, evitando rischi eccessivi in un momento della stagione in cui la forma fisica e la profondità della rosa possono fare la differenza.