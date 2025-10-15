Milan News
Milan in ansia per Pulisic: peggiorano le condizioni dell’attaccante, attesi gli esami decisivi a Milanello
Allarme Pulisic al Milan: il quadro clinico si complica, domani gli esami chiariranno l’entità dell’infortunio
Il timore è diventato realtà: Christian Pulisic ha riportato un infortunio muscolare durante la partita con la nazionale statunitense. Secondo quanto riferito da SkySport, si tratta del problema fisico più serio emerso dalla sosta per le nazionali e rappresenta un duro colpo per Massimiliano Allegri, già alle prese con diverse incognite.
La prima diagnosi parla di una lesione al bicipite femorale, che con ogni probabilità terrà l’attaccante fuori dalla sfida contro la Fiorentina. Pulisic, protagonista assoluto in questo avvio di stagione, sarà sottoposto a nuovi esami a Milanello per stabilire l’entità del problema e i tempi di recupero.
L’emergenza in attacco costringe Allegri a rivedere i piani offensivi, con pochi esterni a disposizione. Potrebbe diventare necessario puntare su soluzioni alternative o dare spazio a giovani come Camarda e Bartesaghi.
La situazione, aggravata anche dalle condizioni di Rabiot, rafforza le indicazioni del direttore sportivo Igli Tare in vista del mercato di gennaio: servono rinforzi di qualità e profondità, con nomi come Kim Min-jae già sul taccuino.
Lo staff medico del Milan lavorerà per un recupero rapido, ma la prudenza è fondamentale: il ritorno in campo di Pulisic sarà decisivo per le ambizioni rossonere.
LEGGI ANCHE – Infortunati Milan, le condizioni di Pulisic e Rabiot! Domani gli esami: le ultimissime
Infortunati Milan, le condizioni di Pulisic e Rabiot! Domani gli esami: le ultimissime
Milan, ancora una tegola per Allegri: questo giocatore si è infortunato in Nazionale