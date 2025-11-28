Milan News
Infortunio Pulisic, brutte notizie per Allegri: il tecnico ha preso una decisione importante sull’americano. Le ultimissime
Infortunio Pulisic: il Milan perde il suo uomo più decisivo in vista della doppia sfida con la Lazio. Allegri preferisce non prendersi dei rischi inutili
Le preoccupazioni della vigilia si sono purtroppo trasformate in realtà: l’infortunio di Pulisic costringerà il Milan a fare a meno del suo esterno più incisivo nella sfida di domani sera contro la Lazio, in programma alle 20:45 a San Siro per la tredicesima giornata di Serie A. Gli allarmi lanciati da Massimiliano Allegri in conferenza stampa hanno trovato conferma nella rifinitura odierna, come riportato in diretta da Peppe Di Stefano di Sky Sport 24 da Milanello. Il tecnico rossonero dovrà dunque rinunciare al giocatore che, più di ogni altro in questa prima parte di stagione, ha inciso per impatto, qualità e numeri offensivi.
L’infortunio di Pulisic riguarda un problema muscolare che, pur non essendo catalogato come grave, richiede prudenza assoluta. Lo staff medico del Milan ha scelto una linea di massima cautela, stabilendo che l’americano verrà monitorato quotidianamente per valutare eventuali miglioramenti. Proprio questa esigenza di gestione attenta esclude la sua presenza non solo nel match di campionato, ma mette seriamente in dubbio anche la partecipazione del giocatore alla gara di Coppa Italia, nuovamente contro la Lazio, in programma giovedì all’Olimpico.
Il rischio di un peggioramento o di una ricaduta rappresenta il vero timore del club, che considera Pulisic un tassello irrinunciabile nello sviluppo dell’intero impianto offensivo. Le sue giocate, la capacità di spaccare le difese avversarie e la continuità mostrata da inizio stagione ne hanno fatto un elemento centrale nelle idee tattiche di Allegri. Senza di lui, il Milan dovrà ridisegnare completamente la propria trequarti, individuando una nuova soluzione per innescare il reparto avanzato contro una Lazio che arriva all’appuntamento in un ottimo momento di forma.
L’assenza del numero 11 obbligherà Allegri a valutare più alternative: dalla possibilità di avanzare un centrocampista offensivo fino all’inserimento di un esterno più di ruolo, sebbene la qualità specifica dell’americano sia difficilmente sostituibile. Nei due confronti consecutivi con i biancocelesti, che mettono in palio punti pesanti e l’accesso ai quarti di Coppa Italia, il Milan dovrà trovare nuove soluzioni per non perdere incisività.
In conclusione, l’infortunio di Pulisic rappresenta uno dei principali problemi del momento per il Milan, che spera di recuperare il proprio leader offensivo il prima possibile, ma senza correre rischi inutili. L’obiettivo è chiaro: tutelare il giocatore oggi per averlo al meglio nelle settimane decisive della stagione.
