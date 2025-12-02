Infortunio Pulisic, come sta l’attaccante del Milan? La situazione attuale non lascia alcun dubbio

Infortunio Pulisic: l’americano completa metà allenamento a Milanello. Allegri spera nella convocazione per la Coppa

L’Infortunio Pulisic continua a tenere con il fiato sospeso tutto l’ambiente rossonero. La preparazione alla delicata sfida di Coppa Italia contro la Lazio, in programma giovedì sera all’Olimpico, è entrata nella fase cruciale e a Milanello l’attenzione resta concentrata sulle condizioni dell’esterno statunitense. Il Milan si è ritrovato questa mattina sui campi di Carnago per una seduta particolarmente importante, con Massimiliano Allegri impegnato a valutare soluzioni tattiche e disponibilità effettive in vista degli ottavi.

Al centro del dibattito, appunto, c’è l’Infortunio Pulisic, figlio di un affaticamento muscolare che ha frenato l’americano proprio nel momento in cui stava garantendo continuità e qualità sulla fascia. La sessione odierna ha offerto spunti incoraggianti, seppur non ancora decisivi. Secondo quanto riportato da Milannews24, Pulisic ha svolto la prima metà dell’allenamento insieme al resto della squadra, partecipando agli esercizi tecnici e testando sensibilmente la reattività muscolare. Una prova importante per misurare i progressi compiuti negli ultimi giorni.

Successivamente, per evitare rischi e accelerazioni non controllate, il numero 11 si è staccato dal gruppo continuando con un lavoro personalizzato volto a monitorare eventuali segnali di affaticamento. Una gestione prudente ma necessaria: con così tante partite ravvicinate, una ricaduta sarebbe un problema serio sia per il giocatore sia per il Milan.

Il vero verdetto sull’Infortunio Pulisic arriverà domani, quando la rifinitura offrirà indicazioni definitive. Allegri attende il responso dello staff medico: solo dopo l’ultimo test si capirà se Pulisic potrà essere inserito nella lista dei convocati, magari con l’idea di utilizzarlo a gara in corso per aumentare la pericolosità offensiva contro la Lazio, o se sarà necessario optare per la linea della massima cautela in vista delle partite di campionato.

La Coppa Italia rappresenta un obiettivo concreto per i rossoneri, e la presenza di Pulisic potrebbe rivelarsi un valore aggiunto fondamentale. Nel frattempo, però, a Milanello prevale la prudenza: l’ultima parola spetterà al campo.

