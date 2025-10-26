Infortunio Pulisic, spunta fuori una nuova data per il rientro dell'attaccante milanista - Calcio News 24

Infortunio Pulisic: il ritorno dell’americano può arrivare prima del previsto, possibile panchina già contro la Roma

L’infortunio di Christian Pulisic continua a tenere con il fiato sospeso i tifosi del Milan, ma nelle ultime ore emergono segnali incoraggianti che fanno sperare in un recupero più rapido del previsto. L’attaccante statunitense, fermatosi durante gli impegni con la sua Nazionale a causa di una lesione di basso grado al bicipite femorale destro, sta rispondendo positivamente alle terapie e punta con decisione a tornare in campo prima della sosta di novembre.

Infortunio Pulisic: gli esami e le prime sensazioni

Il club rossonero segue con estrema attenzione l’evoluzione dell’infortunio di Pulisic. Nei prossimi giorni, il giocatore sosterrà nuovi accertamenti strumentali per valutare la reale entità della guarigione e capire se potrà tornare a disposizione di Allegri già nel prossimo turno. Nonostante la prudenza dello staff medico, l’ottimismo cresce: il numero 11 rossonero, infatti, ha confidato ai compagni e al suo entourage di sentirsi nettamente meglio e di voler rientrare quanto prima per aiutare la squadra.

Il suo obiettivo è chiaro: esserci già contro la Roma, sfida in programma il 2 novembre a San Siro. Una data ambiziosa, ma non impossibile, considerando i progressi registrati negli ultimi allenamenti personalizzati.

La corsa contro il tempo: Roma o Parma

Il Milan dovrà affrontare due partite fondamentali prima della sosta: il big match contro la Roma e la successiva trasferta di Parma, prevista per l’8 novembre. In origine, il rientro di Pulisic era stato ipotizzato proprio per quest’ultima gara, in un’ottica di prudenza. Tuttavia, l’attaccante americano non vuole aspettare e sogna di tornare almeno in panchina già nella sfida casalinga con i giallorossi.

La voglia di accorciare i tempi dimostra la grande determinazione di Pulisic, che desidera dare il proprio contributo in un momento complicato per l’attacco rossonero, a secco di gol nelle ultime uscite di campionato. Allegri, pur apprezzando la grinta del giocatore, non intende correre rischi inutili e valuterà fino all’ultimo la sua convocazione.

Infortunio Pulisic: ottimismo e cautela

In definitiva, l’infortunio di Pulisic sembra meno grave del previsto, ma servirà ancora qualche giorno per capire se il fantasista potrà davvero essere tra i convocati contro la Roma. I tifosi rossoneri sperano di rivederlo presto in campo, consapevoli di quanto la sua fantasia e la sua rapidità possano fare la differenza nella fase offensiva del Milan. L’ultimo responso medico sarà decisivo per capire se la corsa dell’americano contro il tempo si concluderà con un piccolo grande miracolo sportivo.

