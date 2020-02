Infortunio Rabiot: contusione al piede sinistro. Gli aggiornamenti sulle condizioni del centrocampista bianconero

Piccolo campanello d’allarme per Maurizio Sarri. Adrien Rabiot ha svolto lavoro individuale quest’oggi alla Continassa in seguito a una leggera contusione al calcagno del piede sinistro rimediata durante la partita con il Lione.

Le sue condizioni saranno monitorate in vista dell’impegno in programma domenica sera contro l’Inter, che si disputerà in un Allianz Stadium a porte chiuse.