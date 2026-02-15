Infortunio Raspadori, tegola per l’Atalanta: il problema è serio! Palladino in piena emergenza: ecco l’esito degli esami strumentali

Piove sul bagnato in casa dell’Atalanta. Le notizie che filtrano dal centro sportivo di Zingonia sono pessime per Raffaele Palladino: l’infermeria si riempie in un momento cruciale della stagione. In seguito al problema fisico accusato durante la sfortunata gara persa contro la Lazio, gli esami strumentali hanno evidenziato uno stiramento per Giacomo Raspadori. Secondo quanto riportato da Sky Sport, l’infortunio rischia di tenere il jolly offensivo della Nazionale ai box per le prossime tre settimane.

Si tratta di una vera e propria mazzata per il tecnico degli Orobici, che deve già fare i conti con l’indisponibilità del fantasista belga Charles De Ketelaere, fermatosi nei giorni scorsi. La Dea si ritrova così costretta a dover reinventare completamente la propria trequarti in vista di un ciclo di ferro, perdendo un giocatore che, arrivato nel mercato di gennaio, si era ambientato subito alla grande. In sole quattro apparizioni a voto, di cui due dal primo minuto, l’ex Sassuolo aveva già inciso con un assist contro la Cremonese e soprattutto con il gol all’esordio da titolare contro il Parma, dimostrando di essere l’uomo in più per questo finale di stagione.

Il calendario non aspetta e l’assenza del classe 2000 peserà come un macigno. Raspadori salterà con certezza la doppia sfida degli ottavi di Champions League contro il Borussia Dortmund (l’andata è prevista già per il 17 febbraio in Germania, il ritorno il 25 a Bergamo), oltre al suggestivo e delicato big match di campionato al “Maradona” contro il suo ex Napoli, in programma il 22 febbraio. Il numero dieci nerazzurro dovrebbe mancare anche nella trasferta contro il Sassuolo del 1° marzo e nella semifinale d’andata di Coppa Italia contro la Lazio il 4 marzo. L’obiettivo dello staff medico è recuperarlo per la gara interna contro l’Udinese dell’8 marzo.