Sandro esce nel secondo tempo della sfida tra Genoa e Frosinone ma il cambio pare sia stato deciso solo per precauzione

Sandro è stato grande protagonista nel pomeriggio nella vittoria del Genoa sul Frosinone per 2 a 1 (doppietta di Piatek e Ciano su rigore per i ciociari). Il giocatore, arrivato in estate dal Benevento, non solo ha gestito ottimamente il pallone a centrocampo ma anche salvato i Grifoni dal pareggio degli avversari nel secondo tempo. Nonostante la grande prestazione il brasiliano esce dal campo al 30esimo della ripresa per essere sostituito da Mazzitelli. In molti hanno pensato che il cambio fosse stato deciso dal tecnico Ballardini a causa di un infortunio ma pare che il giocatore sia uscito solamente per motivi precauzionali. «Sandro è un gran giocatore, ma non lo devo dire io. Noi dobbiamo farlo allenare al meglio e deve star bene», ha detto il tecnico rossoblu. L’ex Tottenham era stato colpito da un problema muscolare nelle prime giornate di campionato da cui però aveva completamente recuperato.