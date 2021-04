Leonardo Spinazzola ieri è uscito anzitempo nella gara contro l’Ajax: infortunio muscolare per lui. Ecco le prime indiscrezioni

Leonardo Spinazzola si è dovuto arrendere all’ennesimo infortunio della sua carriera: l’esterno della Roma, infatti, è uscito anzitempo nella gara contro l’Ajax ed ora preoccupano i suoi tempi di recupero.

Come riportato da Sky Sport, sembra quasi certa ormai la sua assenza contro l’Ajax al ritorno in Europa League: Fonseca spera di recuperarlo però per le gare immediatamente successive, magari con una semifinale in tasca.