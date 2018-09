Infortunio Tomovic: problema muscolare per il difensore serbo che è uscito ad inizio secondo tempo

Problema muscolare per Nenad Tomovic che ad inizio secondo tempo ha dovuto abbandonare il campo per un problema muscolare. Al suo posto Depaoli. Il difensore serbo sosterrà degli esami specifici nei prossimi giorni per valutare l’entità dell’infortunio