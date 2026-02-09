Infortunio Udogie, brutte notizie per il ct della Nazionale italiana Gattuso! A rischio per i playoff mondiali?

Infortunio Udogie, il laterale del Tottenham va ko: allarme per Gattuso in vista dei playoff mondiali. Le ultimissime

La preparazione alla delicatissima sfida contro l’Irlanda del Nord non è ancora entrata nel vivo, ma per Gennaro Gattuso arrivano già segnali preoccupanti. Thomas Frank, tecnico del Tottenham, ha infatti confermato che Destiny Udogie resterà fuori almeno quattro settimane a causa di un problema muscolare. Il laterale si è fermato nel secondo tempo della gara contro il Manchester United e gli esami hanno evidenziato una lesione al bicipite femorale.

Stagione tormentata e tempi di recupero incerti

Per Udogie si tratta del quarto infortunio stagionale, il secondo di natura muscolare, in una stagione finora sfortunatissima. Proprio per questo motivo Gattuso non ha potuto contare su di lui nelle ultime gare di qualificazione al Mondiale. I tempi di recupero stimati — quattro o cinque settimane — mettono ora in dubbio anche la sua presenza per i playoff, in programma tra sei settimane: tutto dipenderà dalla risposta del classe 2002 al percorso riabilitativo.

Playoff a rischio: le alternative per la fascia sinistra

La situazione sarà monitorata con grande attenzione dallo staff azzurro, perché il Commissario Tecnico non potrà permettersi errori nelle scelte per due partite che potrebbero decidere il futuro della Nazionale. Il prossimo mese sarà quindi decisivo per capire chi potrà affiancare l’intoccabile Dimarco sulla corsia mancina qualora Udogie non dovesse recuperare in tempo