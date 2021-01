Infortunio Van Dijk, l’arbitro Oliver ammette: «Non avevo capito»

Michael Oliver, arbitro inglese, ha parlato del fallo killer di Pickford su Van Dijk che ha portato all’infortunio grave del difensore del Liverpool

Michael Oliver, arbitro inglese noto per Real Madrid-Juve del 2018 con il rigore di Benatia su Vazquez, parla dell’infortunio di Van Dijk e dell’intervento killer di Pickford non sanzionato non sanzionato. Le sue parole sul Daily Mail.

«Il pensiero inizialmente era, ‘non può essere un rigore perché è fuorigioco, quindi dobbiamo prima controllare il fuorigioco’. Penso di aver detto al VAR, ‘se non è fuorigioco, allora valuerò il rigore’. L’ho visto tante volte. Sinceramente non credo che Pickford abbia fatto altro che cercare di diffondersi ma lo ha fatto nel modo sbagliato, come ha dimostrato l’infortunio».