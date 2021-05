Infortunio Villar, Fonseca costretto alla sostituzione: problema all’adduttore

Piove sul bagnato in casa Roma dopo la notte stregata di Manchester: Villar è costretto a lasciare il campo per infortunio

Non c’è pace per la Roma che perde anche Gonzalo Villar. Il centrocampista spagnolo, schierato dal 1′ da Fonseca contro la Sampdoria, non ce la fa ed è costretto a lasciare il campo anzitempo.

Problema all’adduttore per Villar che lascia il campo al giovane Darboe. Da valutare le sue condizioni in vista della gara contro il Manchester United con la Roma sempre più in emergenza.