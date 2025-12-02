Infortunio Vlahovic, brutte notizie per il serbo: è stata presa una decisione inaspettata. Ecco i nuovi tempi di recupero

Infortunio Vlahovic, il giocatore della Juventus ha deciso di sottoporsi ad un intervento chirurgico per risolvere il problema fisico. Le ultime

L’infortunio di Vlahovic rappresenta un duro colpo per la Juventus, sia dal punto di vista tecnico sia per il percorso di crescita che l’attaccante serbo aveva finalmente intrapreso nelle ultime settimane. Dopo un periodo caratterizzato da continuità, gol e prestazioni in netto rialzo, la squadra bianconera si ritrova ora a dover fare i conti con l’assenza del giocatore che era tornato a essere il punto di riferimento offensivo. L’allenatore dovrà valutare diverse soluzioni, dall’impiego di David a quello di Openda, fino alla possibilità di riproporre Yildiz come falso nove, un’idea già presa in considerazione in passato ma mai diventata una scelta stabile.

Le alternative non mancano, ma nascono tutte dalla stessa esigenza: sostituire un calciatore che, prima dell’infortunio di Vlahovic, sembrava aver finalmente ritrovato brillantezza, incisività e fiducia. La domanda ora è inevitabile: cosa accadrà all’attacco della Juventus senza il suo bomber titolare?

Secondo le ultime indiscrezioni riportate dal Corriere dello Sport, l’infortunio di Vlahovic richiederà uno stop significativo, stimato tra i due e i tre mesi. Un periodo lungo, che costringerà il giocatore a un percorso di riabilitazione impegnativo prima di poter tornare a disposizione. A complicare ulteriormente il quadro, c’è l’ipotesi — ormai sempre più concreta — che il centravanti serbo debba sottoporsi a un intervento chirurgico.

Al giocatore è stato infatti consigliato di operarsi per trattare nel modo più completo la lesione di alto grado all’adduttore lungo della coscia sinistra, riportata durante una recente partita. La scelta di andare sotto i ferri, pur non modificando i tempi di recupero complessivi, viene considerata una garanzia per il futuro dell’attaccante: l’obiettivo è evitare ricadute, complicazioni o nuovi problemi muscolari una volta tornato in campo.

La Juventus, dal canto suo, dovrà gestire non soltanto l’assenza di un titolare indiscusso, ma anche l’impatto psicologico ed emotivo che l’infortunio di Vlahovic porta con sé. Il serbo era diventato il perno del gioco offensivo, capace di aprire spazi, dialogare con i compagni e finalizzare l’azione con continuità. Ora si apre una fase complessa in cui sarà necessario ridisegnare i meccanismi d’attacco e trovare nuove certezze.

In attesa del rientro del numero 9, i bianconeri dovranno dimostrare di saper reagire e adattarsi. L’infortunio di Vlahovic è un ostacolo pesante, ma anche un banco di prova che dirà molto sulla solidità della Juventus e sulla capacità della squadra di reinventarsi.