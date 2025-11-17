Infortunio Vlahovic, arriva l’esito degli esami per la punta. Ecco le indiscrezioni sull’attaccante bianconero

Infortunio Vlahovic: Accertamenti positivi, ma la partecipazione alla sfida con la Fiorentina è incerta

Un sospiro di sollievo per la Juventus e il suo allenatore Luciano Spalletti, dopo gli accertamenti medici a cui Dusan Vlahovic si è sottoposto questo pomeriggio al J Medical. Le prime notizie sembrano rassicuranti: il centravanti serbo ha evitato un infortunio serio, ma la sua presenza per la sfida contro la Fiorentina di sabato 22 novembre non è ancora certa.

Esito degli Accertamenti: Sovraccarico Senza Lesioni

Vlahovic, dopo aver saltato precauzionalmente la partita con la Lettonia durante la pausa per le nazionali a causa di un fastidio muscolare, si è sottoposto agli esami per capire l’entità del problema. Secondo quanto riportato da Juventusnews24, gli accertamenti hanno confermato la diagnosi di un sovraccarico agli adduttori, senza alcuna lesione muscolare. Questo è il dato più positivo che emergere dai test: nessun danno strutturale, il che significa che il giocatore non dovrà stare fuori per un lungo periodo.

Incertezze sulla Presenza a Firenze

Nonostante l’esito rassicurante, Vlahovic resta comunque in dubbio per la partita contro la Fiorentina. La sfida di sabato all’Artemio Franchi è particolarmente significativa per il centravanti serbo, dato il suo passato in viola, e la Juventus spera di poter contare su di lui per questo delicato incontro. Tuttavia, il rischio di forzare il suo recupero esiste, e la Juventus non vuole correre il rischio di compromettere la sua condizione a lungo termine.

La Gestione di Spalletti e la Priorità della Prevenzione

Luciano Spalletti si trova ad affrontare il primo vero dilemma gestionale da quando è arrivato alla Juventus: Vlahovic è il leader tecnico ed emotivo della squadra, e il suo ritorno in campo sarebbe cruciale per le ambizioni della squadra. Tuttavia, forzare il rientro di un giocatore reduce da un sovraccarico muscolare potrebbe rivelarsi pericoloso. La priorità, dunque, è evitare che un problema muscolare minore si trasformi in un infortunio più grave, che potrebbe tenere fuori Vlahovic per settimane.

In attesa dell’evolversi della situazione, la Juventus incrocia le dita, sperando di recuperare il proprio centravanti per la sfida contro la Fiorentina. Spalletti valuterà attentamente le condizioni fisiche del giocatore nei prossimi giorni, ma la salute del calciatore rimarrà la sua priorità, evitando rischi inutili. La corsa contro il tempo è iniziata, con la Juventus che spera di poter schierare il suo bomber senza compromettere la sua lunga stagione.

LEGGI LE ULTIMISSIME DELLA SERIE A