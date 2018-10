Infortunio Zapata: il colombiano costretto a chiedere il cambio

Infortunio Zapata: il colombiano si infortuna nel corso del secondo tempo, al suo posto è entrato Musa Barrow

Piccola tegola per Gasperini durante Atalanta-Sampdoria. Intorno al 20′ del secondo tempo il colombiano ha chiesto il cambio alla panchina nerazzurra per un problema muscolare. Al suo posto è entrato Musa Barrow che proverà a sbloccare un match che per l’Atalanta si sta facendo complicato. Zapata sarà comunque sottoposto ad esami strumentali nei prossimi giorni per valutare l’entità dell’infortunio e stabilirne eventuali tempi di recupero.