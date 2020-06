Infortunio Zappacosta: risentimento muscolare per il difensore che ora è in dubbio per il match contro il Milan

Nuovo problema fisico per Davide Zappacosta. Come riporta TMW sembra che il terzino della Roma abbia accusato un risentimento muscolare che lo mette in forte dubbio per il match contro il Milan di domani.

Le sue condizioni verranno testate oggi pomeriggio nella seduta di rifinitura al centro sportivo Fulvio Bernardini. L’ex Chelsea sarebbe dovuto partire titolare contro il Milan.