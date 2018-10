Infortunio Zaza: l’attaccante partirà dalla panchina contro il Bologna

Infortunio Zaza, l’edema al polpaccio sembra superato: arruolabile per la sfida contro il Bologna di Pippo Inzaghi

Zaza sembrava aver trovato la condizione migliore dopo il gol al Chievo e i due assist contro il Frosinone. La convocazione con l’Italia di Mancini è stata il giusto premio per i suoi miglioramenti sotto la guida di Walter Mazzarri. Poi, un’edema al polpaccio al primo allenamento in azzurro l’ha costretto al forfait per le sfide contro Ucraina e Polonia. L’attaccante era a rischio per la gara contro il Bologna di domenica, ma le notizie che filtrano dai medici granata sembrano dare una chance al giocatore. Di certo, complice anche il ritorno in piena forma di Iago Falque, Zaza non dovrebbe partire titolare. Ma una sua presenza in corso d’opera sembra poter essere possibile.