Inghilterra, parla Gordon, stella del Newcastle: «Per essere convocati al Mondiale bisogna essere paranoici. Io ci credo, ma...»

Inghilterra, la convinzione di Gordon: «Per essere convocati al Mondiale bisogna essere paranoici. E conosco le qualità di Rashford…»

Anthony Gordon, la stella del Newcastle, ha trovato un metodo unico per spronare i suoi compagni di squadra a dare il massimo in vista del Mondiale. Il talentuoso esterno vuole che i giocatori dell’Inghilterra debbano essere “paranoici” riguardo a una possibile esclusione dalla lista finale per il torneo, convinto che questa mentalità possa aiutarli a raggiungere prestazioni ancora migliori.

Gordon, che a soli 24 anni si è affermato come uno dei nomi più interessanti del calcio inglese, ha dichiarato di aver mostrato finora solo il “50 per cento” delle sue qualità con la maglia della nazionale. Nonostante ciò, la sua presenza ai Mondiali della prossima estate sembra quasi una certezza, soprattutto dopo la brillante prestazione nel 5-0 contro la Serbia, considerata la migliore della gestione di Thomas Tuchel.



La sfida con Rashford per un posto da titolare. La sua principale battaglia sembra essere con Marcus Rashford per un posto da titolare sulla fascia sinistra. Ma con Phil Foden, Jude Bellingham e Jack Grealish esclusi dalla squadra per l’amichevole contro il Galles a Wembley e per la qualificazione ai Mondiali in Lettonia, Gordon non ha alcuna intenzione di dare nulla per scontato.

Se la maggior parte dei tifosi e degli esperti lo vede già nella rosa di Tuchel per il torneo estivo, il vero duello sembra essere tra l’ex Everton e Rashford. Quest’ultimo, 27 anni, sembra rinato dopo il suo trasferimento in prestito al Barcellona dal Manchester United in questa stagione. Rashford ha dato un chiaro promemoria della sua qualità con una doppietta brillante contro il Newcastle di Gordon nella sfida di Champions League a St James’ Park il mese scorso. Il suo primo gol è stato un’impressionante colpo di testa, ma il secondo ha lasciato tutti a bocca aperta: una potente conclusione dalla distanza.



L’ammirazione di Gordon per il rivale. Gordon, che ha segnato un gol nel finale della sconfitta casalinga per 2-1, ha commentato con un sorriso l’exploit di Rashford: «La sua mentalità è incredibile. La gente lo ha criticato e ha passato così tanto negli ultimi due anni. Tornare a questi livelli… la gente non capirà mai quanto sia difficile farlo. Merita un sacco di credito. È un bravo ragazzo. È tranquillo, gentile e si limita a fare il suo lavoro. La percezione che si ha di lui all’esterno è piuttosto folle»

Alla domanda se si senta già designato per i Mondiali, Gordon ha risposto: “No. Nel momento in cui inizi a pensarla così, probabilmente hai un problema. A questo livello, vedi la squadra cambiare continuamente, giocatori che vanno e vengono. Devi quasi essere un po’ paranoico sul fatto che non entrerai, perché questo ti spinge ancora di più. Non penso mai di essere sicuro, ma ovviamente è un obiettivo enorme per me e uno per cui sto spingendo». Un approccio che, nella sua “paranoia”, potrebbe essere la chiave per il successo.

