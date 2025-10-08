Newcastle, obiettivo Sorloth: il gigante norvegese dell’Atletico obiettivo numero uno per sostituire Isak

Marca: Newcastle a caccia di Sorloth, osservatori al Metropolitano per il centravanti norvegese. Le ultimissime

Aleksander Sorloth, la grande “arma segreta” di Simeone nel recente derby, è diventato dal 27 settembre scorso uno dei nomi più in vista nella lista di preferenze del Newcastle United. Il club inglese, alla disperata ricerca di un attaccante per il mercato invernale che possa colmare il vuoto lasciato dalla partenza di Isak verso il Liverpool nell’ultimo giorno della sessione estiva, ha messo gli occhi sul potente centravanti norvegese.

Precisamente i 150 milioni di euro incassati dalla cessione di Isak, ex compagno di attacco di Sorloth alla Real Sociedad (entrambi segnarono nel 2-2 del Metropolitano nella stagione 21-22), rappresentano il principale argomento per non porre limiti nella ricerca del suo sostituto. Da qui la decisione delle “Urrache” di puntare in alto, e in particolare sul “gigante” che indossa la maglia numero 9 dell’Atletico Madrid.

Missione Osservatori: Ogni Movimento di Sorloth Sotto la Lente

Per questo motivo, due emissari del Newcastle hanno fatto parte della nutrita rappresentanza di agenti e osservatori che si sono dati appuntamento in una delle aree nobili del Metropolitano durante la visita del Real Madrid all’Atletico. Tuttavia, i loro occhi erano fissi su un obiettivo ben preciso, come si evince dalle continue annotazioni prese.

Con la loro agenda in mano, i due inviati del club inglese hanno scrutato ogni movimento di Sorloth. Fin dalle prime battute, il norvegese ha messo in mostra la sua abilità, scattando in profondità per trovarsi a tu per tu con Courtois, prima che la pronta reazione di Militao abortisse la sua occasione. Nonostante ciò, il gol del norvegese è arrivato, e la sua facilità nel colpire di testa, dopo essersi inserito tra Huijsen e Carreras, è stata una delle qualità che gli osservatori hanno potuto verificare di persona.

Profilo Ideale per la Premier e un Viaggio “Produttivo”

Il profilo di Sorloth si adatta perfettamente sia al calcio della Premier League che al tipo di attaccante con cui il Newcastle intende far dimenticare Isak. Non a caso, il taccuino in cui i due osservatori registravano la buona prestazione del numero 9, che proprio nella “manita” contro l’eterno rivale ha firmato la sua migliore prova stagionale, è risultato pieno di segni di spunta positivi.

Il viaggio da Newcastle è stato talmente produttivo che, al 67° minuto di gioco, quando Simeone ha deciso di richiamare Sorloth per far entrare Gallagher, gli emissari inglesi hanno dato per concluso il loro lavoro, abbandonando il Metropolitano pochi minuti dopo.

Un’Offerta da Concretizzare in Inverno

Ora resta solo da vedere come si svilupperanno gli eventi da qui all’apertura del mercato di gennaio e se la visita al derby si concretizzerà in un’offerta che soddisfi sia l’Atletico (che ha pagato 32 milioni più dieci in variabili la scorsa estate, riservando al Villarreal un 20% su una futura cessione) sia l’attaccante (che ha un contratto con i rojiblancos fino al 2028 e un ingaggio di circa 3 milioni, presumibilmente migliorabile a St. James’ Park). Di certo, il Newcastle ha preso buona nota di ciò che Sorloth può offrirgli.

