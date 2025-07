Inghilterra Italia femminile, le formazioni ufficiali del match - Calcio News 24

Inghilterra Italia, ecco le formazioni ufficiali del match femminile valevole per la semifinale

Questa sera, alle ore 21:00, allo Stade de Genève andrà in scena la semifinale tra Inghilterra e Italia, un match attesissimo e trasmesso in diretta su Rai 1. Le due squadre si preparano a una sfida equilibrata, con entrambe le ct pronte a schierare le loro migliori formazioni per assicurarsi un posto in finale.

Per quanto riguarda l’Inghilterra, la commissaria tecnica Sarina Wiegman potrà finalmente contare sul ritorno della capitana Williamson al centro della difesa, un recupero importante per la solidità del reparto arretrato. Tuttavia, non sarà della partita la difensora Carter, recentemente vittima di gravi insulti razzisti, sostituita da Morgan al suo fianco. Il resto della formazione inglese rimane confermato, con la giovane italiana Russo che guida il tridente offensivo affiancata da James e Hemp. A centrocampo spazio a Toone e Stanway che supporteranno la regista Walsh nel cuore del campo.

Sul fronte italiano, la ct Andrea Soncin apporta alcune modifiche rispetto alle partite precedenti. In difesa ritorna titolare Lenzini, con la squadra che si schiera nuovamente con un modulo a tre difensori centrali. A centrocampo agiranno da esterne le due giovani Oliviero e Di Guglielmo, pronte a ripiegare rapidamente in fase difensiva, mentre al centro spazio a Giugliano e Cantore, con l’assenza di Severini. In attacco, la squadra punterà su un tridente formato da Cantore, la capitana Girelli e Bonansea. Il modulo dell’Italia potrà trasformarsi in un 4-4-2 quando la squadra non è in possesso palla, con Lenzini spostata a destra, una tra Oliviero o Di Guglielmo a sinistra e Bonansea in linea con le centrocampiste.

Le formazioni ufficiali confermano le scelte tattiche di entrambe le ct:

Inghilterra (4-3-3): Hampton; Bronze, Williamson, Morgan, Greenwood; Toone, Walsh, Stanway; James, Russo, Hemp.

Italia (3-4-3): Giuliani; Lenzini, Salvai, Linari; Oliviero, Caruso, Giugliano, Di Guglielmo; Cantore, Girelli, Bonansea.

Il confronto Inghilterra Italia promette emozioni, con entrambe le squadre determinate a conquistare la finale e a dimostrare il valore del calcio femminile nei rispettivi Paesi.