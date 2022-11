Mauricio Pochettino è ancora in cerca di una nuova panchina: le dichiarazioni del tecnico argentino sull’Inghilterra

Mauricio Pochettino, in un’intervista a The Athletic, ha parlato del suo possibile approdo sulla panchina dell’Inghilterra come ct dopo Qatar 2022.

LE PAROLE – «Il mio rapporto con l’Inghilterra è sempre stato molto buono, mi sento a mio agio qui. Non si può mai sapere, ma sono aperto a tutto».