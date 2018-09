Marcos Alonso gioca la sua prima partita da titolare con la Spagna a 37 anni dall’esordio del padre con la Roja

Oggi sarà una serata doppiamente importante per Marcos Alonso, ex giocatore della Fiorentina e oggi pilastro del Chelsea di Maurizio Sarri. Il terzino infatti questa sera giocherà la sua prima partita da titolare con la maglia della Spagna nella sfida di esordio della Roja in Nations League contro l’Inghilterra. Non solo, la prima di Alonso avviene 37 anni e 617 giorni dopo il debutto del padre con la Nazionale. Curiosamente anche il genitore di Alonso esordì in Nazionale proprio contro l’Inghilterra nel 1981 nello stadio di Webley. In quell’occasione la Spagna vinse per 2 a 1. Il nuovo ct Luis Enrique per il match con gli inglesi ha rivoluzionato la squadra alla luce del disastroso Mondiale 2018 chiusosi addirittura nella fase a gironi. La Spagna, come l’Italia, deve aprire un nuovo corso.

