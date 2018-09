Inghilterra-Spagna, Nations League 2018/2019: formazioni ufficiali e partita in diretta live

Inghilterra-Spagna, gruppo 4 Lega A Nations League 2018/2019: cronaca in diretta live con formazioni ufficiali, risultato, pagelle, sintesi e tabellino

Inghilterra-Spagna: diretta live e sintesi

Diretta live dalle ore 20.45

Inghilterra-Spagna: formazioni ufficiali

In attesa di comunicazione ufficiale

Inghilterra-Spagna: probabili formazioni e pre-partita

Inghilterra e Spagna ripartono nella neonata Nations League, dopo due cammini differenti nel recente Mondiale di Russia. I padroni di casa, che ospitano gli spagnoli nel tempio di Wembley, forti di un buon quarto posto, confermano dunque l’impianto di gioco e gli uomini messi in mostra durante la manifestazione mondiale. Southgate, infatti, cambierà pochissimo rispetto a due mesi fa: unici assenti Sterling, per infortunio, Vardy e Cahill, per essersi ritirati dalla nazionale. A far coppia, in attacco, con Kane ci sarà Rashford. Per la Spagna, invece, il discorso cambia: per il nuovo ct, Luis Enrique, il compito non sarà semplice. Dovrà, infatti, ricostruire un gruppo, eliminato agli ottavi dalla Russia e orfano di Piqué, Iniesta e David Silva che hanno lasciato la nazionale. Ad affiancare Ramos in difesa, probabilmente, ci sarà Albiol, mentre come terzino sinistro Marcos Alonso, vista la non convocazione di Jordi Alba. In attacco, dopo l’esclusione dal Mondiale, ritorna Morata che sarà assistito da Isco e Asensio.

Inghilterra (3-5-2): Pickford; Walker, Stones, Maguire; Trippier, Lingard, Henderson, Alli, Shaw; Rashford, Kane. All.: Southgate.

Spagna (4-3-3): De Gea; Carvajal, Sergio Ramos, Albiol, Alonso; Saul, Busquets, Thiago; Isco, Morata, Asensio. All.: Luis Enrique.

Inghilterra-Spagna: i precedenti del match

Dopo i Mondiali dell’82, in cui Inghilterra e Spagna pareggiarono 0-0 nel gruppo B, le Furie Rosse e i Tre Leoni si sono incontrati ancora 4 volte in amichevole. Due vittorie per la Spagna nel 2009 e nel 2015, entrambe per 2-0, un successo per gli inglesi nel 2011 per 1-0. L’ultima sfida, terminata in pareggio nel novembre del 2016, fu uno spettacolare 2-2: l’Inghilterra andò avanti sul 2-0 grazie ai gol di Lallana, su rigore, e di Vardy, ma la Spagna pareggiò la situazione, con la rimonta firmata da Aspas all’89’ e da Isco al 96′.

Inghilterra-Spagna: l’arbitro del match

A dirigere questa prestigiosa sfida sarà l’olandese Danny Makkellie. Ad assisterlo, come guardalineee ci saranno i connazionali Mario Diks ed Hessel Steegstra, oltre al quarto uomo Rob Van de Ven. Per il 35enne fischietto olandese, sono oltre 180 le direzioni in Eredivisie, mentre sono 40 i match arbitrati in competizioni Uefa. Makkellie ha solamente diretto l’Inghilterra nell’amichevole vinta 2-1 dai Tre Leoni contro l’Australia.

Inghilterra-Spagna Streaming: dove vederla in tv

Inghilterra-Spagna sarà trasmessa a partire dalle ore 20.45 in diretta tv in chiaro sulle frequenze di Canale 5 (anche in HD al canale 505 del digitale terrestre) e in streaming per pc, smartphone e tablet su tutti i device iOS, Android e Windows Mobile tramite app o sul sito Mediaset Play.