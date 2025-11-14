Insigne vicino alla Lazio: trattativa in stand-by, ma...

Insigne vicino alla Lazio: trattativa in stand-by per il mercato bloccato. Le dichiarazioni dell’agente

Il futuro di Lorenzo Insigne continua a far parlare gli addetti ai lavori e i tifosi della Lazio. L’esterno ex Napoli, già protagonista con Maurizio Sarri nelle stagioni più fortunate sulla panchina partenopea, potrebbe rappresentare un rinforzo fondamentale per il club capitolino, soprattutto in questa fase della stagione in cui serve qualità e personalità in attacco.

A fare il punto sulla trattativa è intervenuto l’agente di Insigne, Andrea D’Amico, ai microfoni di Radio Kiss Kiss. D’Amico ha confermato l’interesse della Lazio, sottolineando però come la situazione sia ancora delicata a causa del mercato attualmente bloccato dalla società.

«Insigne? Ci siamo quasi, ma non voglio creare false aspettative», ha spiegato D’Amico. «Per le sue caratteristiche, Lorenzo piace molto alla Lazio, ma il problema resta il mercato chiuso. Stiamo lavorando su questa possibilità da tempo, anche se ci sono altre situazioni aperte che richiedono attenzione».

L’esperienza di Insigne con Sarri potrebbe facilitare il suo inserimento nella squadra biancoceleste: l’attaccante conosce già i meccanismi del tecnico toscano e potrebbe adattarsi rapidamente, portando qualità, velocità e visione di gioco al reparto offensivo della Lazio. La sua esperienza internazionale e il bagaglio tattico lo rendono un’opzione strategica per affrontare al meglio la seconda parte della stagione.

Nonostante l’interesse sia reale, la trattativa resta in stand-by finché la società non potrà operare sul mercato. Il nome di Insigne continua comunque a essere tra i più discussi nel panorama del Calciomercato Lazio, alimentando aspettative e curiosità tra tifosi e addetti ai lavori.

In sintesi, l’ex Napoli è vicino alla Lazio, ma ogni sviluppo dipenderà dalle decisioni della società sui vincoli di mercato. Se l’operazione dovesse concretizzarsi, Insigne rappresenterebbe un acquisto di grande spessore, capace di rafforzare il club sia sul piano tecnico che sull’esperienza necessaria per competere ai massimi livelli.

