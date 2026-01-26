Insigne Napoli, dentro al clamoroso ritorno dell’attaccante in azzurro! Radio Kiss Kiss lancia la bomba, cosa sta succedendo

Insigne Napoli, Radio Kiss Kiss ha sganciato la clamorosa bomba circa il ritorno dell’attaccante in azzurro. Ultimissime rivelazioni

Quello che fino a poche settimane fa sembrava solo un sogno nostalgico o una suggestione da “fantacalcio”, sta assumendo contorni sempre più definiti. Rivedere Lorenzo Insigne con la maglia del Napoli non è più un’utopia. L’ex capitano azzurro potrebbe realmente tornare a calcare l’erba di Fuorigrotta. Lasciata la città partenopea qualche anno fa per tentare l’avventura in MLS con il Toronto FC, Insigne è oggi un calciatore svincolato, libero da vincoli contrattuali e desideroso di rimettersi in gioco nel calcio che conta.

La conferma: valutazioni in corso a Castel Volturno

A trasformare i rumors in una notizia di mercato concreta è stata la redazione di Radio Kiss Kiss Napoli. Secondo l’emittente ufficiale, sempre vicina alle dinamiche del club, a Castel Volturno “avanza l’ipotesi Insigne“. La società sta effettuando valutazioni approfondite sulla fattibilità dell’operazione. Agli occhi di Antonio Conte, Insigne potrebbe rappresentare un’arma tattica preziosa a partita in corso. Ma c’è un dettaglio burocratico che fa la differenza: essendo un prodotto del vivaio azzurro, l’ingaggio di Insigne non occuperebbe posti “senior” nella lista Serie A, permettendo al Napoli di aggiungere qualità senza dover cedere nessuno per liberare slot.

L’assist dell’agente: “Aspettiamo una chiamata”

Il terreno è stato preparato anche dalle dichiarazioni di Andrea D’Amico. Lo storico intermediario e rappresentante del calciatore ha aperto pubblicamente le porte al ritorno. Pur senza confermare una trattativa già chiusa, D’Amico ha ammesso che il suo assistito tornerebbe di corsa a vestire l’azzurro. Insigne aspetta solo un segnale dal Presidente De Laurentiis. Dopo l’esperienza canadese, il fantasista di Frattamaggiore sogna di chiudere il cerchio nella sua squadra del cuore, portando leadership e tecnica in uno spogliatoio che punta ai vertici della classifica. I prossimi giorni saranno decisivi per capire se il romanticismo lascerà spazio alla firma.