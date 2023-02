Inter, Acerbi: «Nella vita bisogna sempre avere una sfida. Scudetto e Champions? Vi dico tutto»

Francesco Acerbi, difensore dell’Inter, ha parlato della stagione a La Gazzetta dello Sport nel giorno dei suoi 35 anni

«Nella vita bisogna sempre avere una sfida. A me è servita prima con mio padre e poi con la malattia. Ora la sfida è soltanto con me stesso perché è quella che ti fa avere l’ambizione per migliorare. Nella sofferenza bisogna combattere e lo dico a tutti i compagni. Scudetto? Abbiamo ancora il 5% di possibilità e non dirò mai che non potremo più vincerlo. Champions? Il girone ci ha dato fiducia e possiamo essere noi la sorpresa. Futuro? Voglio restare qui perché sto bene».