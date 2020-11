Momento complicato per Conte all’Inter. Dalla Spagna: il tecnico leccese rischia contro il Sassuolo, pronto Allegri a sostituirlo

C’è lo spettro di Massimiliano Allegri su Antonio Conte. L’ex tecnico della Juventus già la scorsa estate fu vicino all’Inter, prima della conferma dell’ex Ct della Nazionale in panchina.

La situazione di Conte non è della più rosee dopo i deludenti risultati di questa stagione e l’ultima pesante sconfitta in Champions League contro il Real Madrid ha compromesso il cammino in Europa dei nerazzurri. La dirigenza ha per il momento confermato Conte, anche per una quesitone economica (percepisce un ingaggio da 12 milioni all’anno), ma le cose potrebbero cambiare in caso di sconfitta domani con il Sassuolo scrive il portale Todofichajes.com.

La sfida di campionato del ‘Mapei Stadium’ può essere decisiva per Conte, che in caso di sconfitta rischierebbe l’esonero con l’Ad Marotta pronto in tal caso a consegnare la panchina ad Allegri.