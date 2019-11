Inter, Antonello risponde al sindaco Sala sul nuovo stadio

Dopo l’intervista del sindaco di Milano Giuseppe Sala, ecco le dichiarazioni dell’ad dell’Inter Antonello: «Poca chiarezza fin’ora»

Il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, ha rilasciato un’intervista alla Gazzetta dello Sport sulla situazione della costruzione del nuovo stadio di Milan e Inter, aprendo le porte al dialogo. L’ad nerazzurro Antonello ha risposto alle parole del primo cittadino ai microfoni di Sky Sport: «Ci sono alcuni aspetti che a tutt’oggi non sono ancora chiari. Dalla delibera e dalle risposte ricevute dal Comune non abbiamo avuto chiarezza, forse ne abbiamo avuta di più dall’intervista del sindaco che non dagli scambi formali tra noi e l’amministrazione».

«Non abbiamo mai chiuso le porte al dialogo, durante tutti questi mesi i club si sono sempre dimostrati disponibili e hanno lavorato ai tavoli tecnici. I tifosi meritano uno stadio all’altezza della nostra città e dei nostri club», conclude.