Inter Atalanta, Chivu ritrova Thuram per San Siro: la situazione degli infortunati e le ultime su Calhanoglu e Lautaro

Inter Atalanta, segnali positivi per il recupero di Thuram: novità rilevanti su Lautaro e Calhanoglu in vista del match

La preparazione alla sfida contro l’Atalanta porta finalmente qualche buona notizia per Cristian Chivu. L’emergenza offensiva dell’Inter si attenua grazie al recupero di Marcus Thuram, che ha smaltito l’influenza e si candida a partire titolare. Restano invece tempi più lunghi per i giocatori fermi da settimane, mentre la situazione in difesa è legata alle condizioni di Alessandro Bastoni, alle prese con una botta alla tibia: il difensore proverà a esserci, ma in caso di dolore persistente potrebbe essere sostituito da Carlos Augusto nel terzetto arretrato.

Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano

Accanto al rientro di Thuram, Chivu valuta anche il rilancio di Denzel Dumfries, apparso particolarmente motivato dopo essersi presentato ad Appiano Gentile persino nel giorno di riposo. L’olandese, già rientrato con due spezzoni contro Bodo/Glimt e Milan, è un serio candidato a una maglia da titolare dopo oltre quattro mesi di assenza. L’infermeria resta però affollata per due elementi chiave: Lautaro Martínez e Hakan Calhanoglu continuano a lavorare a parte e, salvo sorprese, il loro rientro tra i convocati è atteso per la trasferta di Firenze, immediatamente prima della sosta per le nazionali.

In questo quadro, l’Inter si prepara a difendere il primato affidandosi al recupero di Thuram e alla possibile spinta di Dumfries, mentre per riabbracciare il capitano e il regista turco servirà ancora qualche settimana. La gestione delle energie e dei rientri diventa così un fattore decisivo in vista del confronto con l’Atalanta e del prosieguo della corsa scudetto.