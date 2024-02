Inter, l’Atletico stravince e fa riposare un big in vista Champions

L’Euroavversaria dell’Inter cala la manita contro il Las Palmas. A differenza di Inzaghi, Simeone fa turn over

Al 4-0 dell’Inter sulla Salernitana, risponde l’Atletico Madrid con un netto 5-0. Le due squadre, archiviati gli impegni nei rispettivi campionati, sono pronte a darsi battaglia martedì sera a San Siro per l’andata degli ottavi di Champions League.

In gol per i Colchoneros nel match di campionato contro il Las Palmas sono stati Llorente e Correa con una doppietta a testa e Depay da subentrato a chiudere i conti. Riposo completo per Griezmann: l’asso francese è rimasto in panchina tutta la partita, riposando in ottica Inter.