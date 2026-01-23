Inter, attenta: due top club europei sono pronti a piombare su Bastoni! C’è già una preferenza. Suona l’allarme sul futuro del difensore

Le sirene del mercato internazionale tornano a suonare con insistenza dalle parti di Viale della Liberazione. Alessandro Bastoni, colonna portante della retroguardia dell’Inter e della Nazionale italiana, è diventato l’oggetto del desiderio di due colossi del calcio europeo: Barcellona e Liverpool. Nonostante un contratto solido in scadenza nel 2028 che permette alla dirigenza del Biscione di non avere fretta, la società si prepara a un’estate torrida, consapevole che per il suo gioiello potrebbero arrivare proposte indecenti.

La Premier chiama: i Reds hanno la liquidità

Da una parte c’è la potenza economica della Premier League. Il Liverpool, ancora alla ricerca di un centrale di livello assoluto dopo aver perso il duello per Marc Guéhi (finito al Manchester City), ha individuato nel classe ’99 il profilo ideale per blindare la difesa. I Reds dispongono delle risorse necessarie per soddisfare le richieste economiche dei Nerazzurri e sono pronti all’affondo.

La tentazione Blaugrana e il fattore Deco

Dall’altra parte della barricata c’è il Barcellona, che sta cercando di cambiare strategia dopo anni di acquisti a parametro zero e soluzioni low-cost. Secondo quanto riportato dal quotidiano spagnolo AS, il direttore sportivo Deco è a conoscenza di un dettaglio fondamentale: Bastoni, pur trovandosi benissimo a Milano, sarebbe affascinato dall’idea di vestire la maglia Blaugrana e misurarsi nella Liga. Tuttavia, tra il dire e il fare c’è di mezzo il bilancio. L’Inter valuta il suo braccetto mancino, considerato uno dei migliori al mondo nel ruolo per tecnica e affidabilità, non meno di 70 milioni di euro.

Una cifra che, allo stato attuale, le casse dei catalani faticano a sostenere senza sacrifici dolorosi. Se Hansi Flick, tecnico dei tedeschi ora sulla panchina del Barça, vuole il suo rinforzo top, la società dovrà muoversi rapidamente per trovare le risorse. Altrimenti, nonostante la preferenza del giocatore, il potere d’acquisto inglese rischia di avere la meglio, lasciando il sogno spagnolo di Bastoni nel cassetto.

