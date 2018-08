Ausilio ha bissato sulla trattativa per arrivare a Modric e ha confermato che non ci sarà un secondo tentativo per acquistarlo a gennaio

Per diverse settimane Luka Modric è stato il sogno neanche troppo proibito dei tifosi nerazzurri. Il club di proprietà di Suning ha tentato fino all’ultimo di portare il croato a Milano ma alla fine il Real Madrid è riuscito a convincerlo a restare in Spagna. Nel prepartita di Inter-Torino, il ds nerazzurro Piero Ausilio ha parlato di mercato, ed in particolare di Modric, ai microfoni di Sky Sport: «Noi abbiamo fatto quello che dovevamo fare e quanto era stato concordato con l’allenatore. Abbiamo allestito una squadra a nostro avviso attrezzata. Considero un infortunio la sconfitta contro il Sassuolo. Una sconfitta ci può stare, ma questo non vuol dire che venga messa minimamente in discussione la qualità di questa squadra. Il mercato? E’ finito prima, è stata una bella cosa».

Ausilio alla domanda diretta su quanto Modric fosse stato vicino a vestire la maglia nerazzurra ha risposto con un sorriso «Chi?» per poi sottolineare che non ci sarà un secondo assalto al croato a gennaio. «No, guardate, noi siamo contenti della nostra squadra. Siamo al completo», ha detto il ds. Infine, il dirigente dell’Inter ha spiegato la situazione del mercato in uscita concentrandosi su Joao Mario: «Non dipende da noi. Pensiamo che ci sia anche spazio per Joao Mario: nessuno l’ha messo alla porta, sono arrivate delle offerte perché anche lui avrebbe gradito. Però è contento qui, lo vedo mentre si allena».