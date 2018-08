Modric-Inter non è finita: pronto un nuovo assalto a gennaio

Luka Modric è ancora nel mirino dell’Inter. Secondo l’esperto di mercato Gianluca Di Marzio, i nerazzurri sono pronti a un nuovo assalto

Luka Modric, il grande sogno di mercato dell’Inter di Spalletti, non è uscito fuori dai radar nerazzurri. Il centrocampista croato è stato vicino ai nerazzurri ma il presidente Florentino Perez ha bloccato la sua partenza, chiudendo le porte ai nerazzurri. L’Inter non ha provato a prendere un nuovo centrocampista perché ormai aveva deciso di fare all in sull’ex giocatore del Tottenham, probabilmente il miglior calciatore del Mondiale insieme a Mbappé. Secondo Gianluca Di Marzio, intervenuto a RMC Sport, l’affare non è ancora chiuso.

L’Inter può cullare ancora io sogno: «Cristiano Ronaldo alla Juve? Paratici è stato determinante perché ha convinto Allegri. Ronaldo è un’attrazione per tanti altri giocatori: ecco perché per esempio Modric avrebbe voluto venire all’Inter. Nuovi contatti? Credo che ci saranno nuovi contatti per gennaio perché il centrocampista è determinato e voleva andare via da Madrid, anche per ritrovare gli amici croati Brozovic, Perisic e Vrsaljko. Certo le cose cambiano, bisognerà capire come andrà il campionato e la Champions. So che Perez aveva fatto una promessa e non l’ha mantenuta, l’Inter resta alla finestra e ad agosto ha provato a fare quello che era possibile».