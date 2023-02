Inter, Barella contro la Sampdoria punta al record di assist

Nicolò Barella questa sera punta al record di assist personale, fermo l 2017/18 ai tempi del Cagliari con 6 assist

Barella in stagione è a quota 6 reti totali. È a meno uno dall’eguagliare il suo record personale di 6 centri in Serie A, un primato stabilito nel 2017-18 con il Cagliari. Sei sono i gol in campionato che insegue il centrocampista dell’Inter, stasera contro la Sampdoria per dare a Inzaghi la quarta vittoria consecutiva.

Al momento, a Barella non manca molto per salire sul podio anche degli assist. L’anno scorso ce l’ha fatta, stando dietro soltanto a Berardi e al suo compagno Calhanoglu. A riportarlo è il Corriere dello Sport.

