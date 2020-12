Inter, Barella e Vidal a rischio: Conte può lanciare Sensi

L’Inter è alle prese con i problemi a centrocampo: Barella e Vidal sono a rischio, Conte potrebbe lanciare Sensi. E occhio a Eriksen

Vigilia di Champions League con tanti pensieri in testa per Antonio Conte. L’Inter si gioca la qualificazione al prossimo turno contro lo Shakhtar Donetsk e l’allenatore nerazzurro deve fare i conti con un centrocampo da reinventare. Barella e Vidal sono infatti a rischio. L’italiano, nell’allenamento di ieri, ha poggiato male il piede riportando una distorsione. Il cileno non si è allenato per curare i flessori della coscia destra. Entrambi vogliono esserci, ma l’Inter non vorrà rischiare.

E così, come riportato da La Gazzetta dello Sport, Conte potrebbe lanciare Stefano Sensi e accelerare il suo ritorno in campo dal 1′. Potrebbe poi essere schierato, nel pieno delle polemiche, Christian Eriksen; in campo nella partita più importante di questo inizio di stagione. La strada più semplice, però, sembrerebbe quella che porta al trequartista dove Conte potrebbe schierare Sanchez dietro Latuaro e Lukaku. L’allenatore nerazzurro ha ancora una giornata per capire le condizioni dei suoi due centrocampisti.