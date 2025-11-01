Bonny Inter, buone notizie per l’attaccante nerazzurro. Le sue prestazioni hanno attirato l’attenzione della sua Nazionale. Le ultime

Bonny Inter: l’attaccante francese nel mirino della Costa d’Avorio. Il giocatore potrebbe presto indossare la maglia della nazionale.

Le eccellenti prestazioni di Ange-Yoan Bonny con la maglia dell’Inter stanno attirando attenzioni anche fuori dall’Italia. L’attaccante francese, protagonista in questo avvio di stagione con gol decisivi in Serie A, ha origini ivoriane e ora è finito nel mirino della Nazionale della Costa d’Avorio. Il talento di Bonny all’Inter non passa inosservato, e il suo percorso in nerazzurro potrebbe aprirgli le porte di un’esperienza internazionale di alto livello.

A confermare l’interesse della selezione africana è stato il commissario tecnico Emerse Faé, intervenuto ai microfoni di Canal+. Il CT ha sottolineato che Bonny è un giocatore seguito con attenzione da tempo, addirittura prima del suo approdo all’Inter. Secondo Faé, il giovane attaccante rappresenta una pedina di grande prospettiva per il futuro della Nazionale ivoriana.

Il CT ha inoltre rivelato che sono in corso contatti diretti sia con l’entourage del calciatore sia con lo stesso Bonny. La Costa d’Avorio punta a convincere il francese a sposare un progetto che combina crescita collettiva e sviluppo individuale. Una chiamata in nazionale maggiore sarebbe un importante riconoscimento per Bonny Inter, che avrebbe così la possibilità di affermarsi non solo a livello di club, ma anche in campo internazionale.

Il talento di Bonny Inter in questa stagione è emerso chiaramente grazie a prestazioni solide e gol decisivi, che hanno contribuito a consolidare la sua posizione nella rosa nerazzurra. L’Inter osserva con attenzione la situazione, consapevole che una scelta internazionale potrebbe avere impatti sul percorso del giovane attaccante in club. Tuttavia, il club meneghino è certo delle qualità del giocatore e della sua capacità di gestire eventuali pressioni esterne.

Emerse Faé ha commentato: «È un giocatore che seguiamo da molto tempo, prima che firmasse con l’Inter. Parliamo con lui e il suo entourage. Speriamo che sia attratto dal progetto collettivo e individuale che gli proponiamo». Le parole del CT evidenziano l’interesse concreto e l’intenzione di fare di Bonny un elemento importante per il futuro della Costa d’Avorio.

Per Bonny si apre quindi un bivio significativo: continuare a concentrarsi sul percorso in Serie A e in Europa con i nerazzurri o accettare la sfida di vestire la maglia della nazionale africana, con tutte le opportunità e le responsabilità che ne derivano. La prossima scelta del giovane attaccante francese potrebbe segnare un passo decisivo nella sua carriera, confermando quanto il suo talento sia ormai sotto i riflettori a livello internazionale.