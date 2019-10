Inter-Borussia Dortmund streaming e probabili formazioni: dove vederla

Inter-Borussia Dortmund streaming e probabili formazioni: i nerazzurri si giocano tanto contro i tedeschi nella 3ª giornata di Champions

L’Inter di Antonio Conte, dopo aver rimediato un pareggio e una sconfitta nelle prime 2 gare, si gioca una grossa fetta della qualificazione agli ottavi di finale di Champions League sfidando in casa il Borussia Dortmund di Lucien Favre nella 3ª giornata del Gruppo F. Se i nerazzurri sono ultimi assieme allo Slavia Praga con 1 punto, i tedeschi dividono la vetta con il Barcellona a quota 4. Inter-Borussia Dortmund: la partita si giocherà mercoledì 23 ottobre 2019 alle ore 21.00 allo Stadio Giuseppe Meazza di Milano.

Poche sorprese in quella che sarà la formazione anti-Borussia scelta da Conte. Indisponibili Alexis Sánchez, Sensi e D’Ambrosio, torneranno dal 1′ Godin in difesa, Asamoah a sinistra e Vecino a centrocampo. L’attacco vedrà nuovamente Lautaro Martínez in coppia con Romelu Lukaku. In mediana Brozovic sarà il regista, con Barella mezzala sinistra e Candreva a destra. Problema infortuni per Favre e il Borussia Dortmund, che dovrà rinunciare fra gli altri alle due punte Marco Reus e Paco Alcacer. Nel 4-2-3-1 dei tedeschi, il vertice offensivo sarà dunque Brandt, con il rientrante Sancho, Thorgan Hazard e Hakimi a supporto sulla trequarti. In mediana Delaney e Witsel, dietro, davanti al portiere Bürki, spazio ad Akanji a destra, con Schulz a sinistra e Weigl e Hummels a comporre la coppia centrale.

La sfida di Champions League Inter-Borussia Dortmund sarà trasmessa in tv in diretta e in esclusiva da Sky, sui canali Sky Sport Uno (numero 201 del satellite, 472 e 482 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 252 del satellite). Gli abbonati potranno seguire la partita anche in diretta streaming su pc, smartphone e tablet attraverso l’app Sky Go, scaricabile su tutti i device iOS, Android. C’è poi l’opzione NOW TV, disponibile per i suoi utenti su smart tv tramite NOW TV Smart Stick. Ecco una lista aggiornata di tutti i siti dove poter vedere le partite in diretta: Stream HD Calcio.

Inter-Borussia Dortmund

Competizione: Champions League 2019/2020

Quando: Mercoledì 23 ottobre 2019

Fischio d’inizio: ore 21.00

Dove vederla in tv: Sky Sport Uno (canale 201 del satellite, canali 472 e 482 del digitale terrestre) e Sky Sport (canale 252 del satellite) – NOW TV

Dove vederla in streaming: Sky Go – NOW TV

Stadio: Giuseppe Meazza (Milano)

Arbitro: Anthony Taylor (Inghilterra)



Le probabili formazioni

INTER (3-5-2): Handanovic; Godin, De Vrij, Skriniar; Candreva, Vecino, Brozovic, Barella, Asamoah; R. Lukaku, Lautaro Martínez. All. Conte

BORUSSIA DORTMUND (4-2-3-1): Bürki; Akanji, Weigl, Hummels, Schulz; Delaney, Witsel; Sancho, Hazard, Hakimi; Brandt. All. Favre

