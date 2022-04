Inter Bremer, obiettivo numero uno: Marotta potrebbe inserire una contropartita

Gleison Bremer continua a far parlare di sé sul campo e sul mercato: l’Inter resta la pista principale per il suo futuro con Marotta pronto ad inserire una contropartita

L’Inter ha in cima alla lista dei desideri il difensore del Torino Gleison Bremer. E’ lui il prescelto per la difesa della prossima stagione.

Cairo spara alto con i prezzi, ma Marotta potrebbe inserire Dimarco come contropartita per far abbassare il costo del cartellino. Lo riporta Tuttosport.