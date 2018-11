Brozovic sta continuando a offrire prestazioni degne di note: l’Inter se lo gode, ma i 60 milioni della clausola iniziano a essere pochi

Forte di un contratto, da poco rinnovato, fino al 2022 l’Inter si sta godendo le ottime prestazioni di Marcelo Brozovic: il croato, infatti, oltre alla furba mossa del coccodrillo contro il Barcellona, sta diventando sempre più un elemento imprescindibile per Spalletti. Da quando è stato arretrato in regia, Brozovic ha iniziato a migliorare se stesso, ma anche il gioco di squadra. In Serie A, si sta rivelando come uno dei migliori centrocampisti e a dirlo sono i numeri: più palloni toccati di chiunque altro, 934 contro gli 832 di Allan; più passaggi riusciti, 690 contro 644 di Pjanic; più km percorsi, 11.923 contro gli 11.911 di Biglia. Non solo, rispetto alla media dei centrocampisti, Brozovic recupera il quadruplo e intercetta il doppio dei palloni, per poi far ripartire l’azione con passaggi corti e sicuri, ma anche con verticalizzazioni immediate. La sensazione è che i 60 milioni di clausola rescissoria inizino a diventare stretti di questo passo.