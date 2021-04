Inter Cagliari, DAZN down: «Siamo, dispiaciuti. Ecco da cosa è dipeso il problema»

Grandi polemiche contro DAZN per i problemi relativi la trasmissione di Inter-Cagliari. Ecco la ricostruzione

DAZN ha diramato una nota ufficiale in seguito ai problemi di streaming che hanno impedito la regolare visione di Inter-Cagliari.

PROBLEMA – «Siamo molto dispiaciuti di quando accaduto nel corso della visione della partita Inter Cagliari. Il problema è derivato dal fallimento del servizio di autenticazione fornito da un nostro partner esterno che non è stato in grado di risolvere velocemente applicando le previste procedure di backup, pur avendo ricevuto da parte di DAZN informazioni tempestive e collaborazione immediata. Il nostro partner è attualmente al lavoro per risolvere una problematica che sembra coinvolgere più paesi a livello Europeo e stiamo investigando ulteriormente la natura del danno ed eventuali responsabilità».