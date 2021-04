Inter Cagliari: Sensi sostituisce Barella. Non era titolare da sette mesi

Antonio Conte deve fare a meno di Nicolò Barella contro il Cagliari ma ritrova Stefano Sensi: di nuovo titolare dopo il calvario di questa stagione

Stefano Sensi oggi con ogni probabilità partirà da titolare nella sfida contro il Cagliari: il centrocampista sembra rinato anche grazie alla Nazionale ed oggi potrebbe ritornare in campo dal 1′, come non accadeva da sette mesi.

Il Corriere dello Sport ripercorre la stagione travagliata dell’ex Sassuolo: non partiva dal 1′ dal 30 settembre, dalla trasferta di Benevento. Conte lo schiererà al posto di Barella, squalificato.