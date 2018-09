Inter-Cagliari: streaming tv e probabili formazioni della partita

Inter-Cagliari in streaming ed in diretta tv: ecco dove vedere il match e le probabili formazioni

Inter-Cagliari è la partita valida come anticipo serale della 7ª giornata della Serie A 2018/2019: la partita è in programma per sabato 29 settembre 2018 alle ore 20.30 presso lo Stadio Giuseppe Meazza/San Siro di Milano. I nerazzurri di Luciano Spalletti, in netta ripresa dopo un inizio di campionato più che difficile, si ritrovano a sfidare i rossoblu a pochi giorni dalla bella vittoria di martedì scorso contro la Fiorentina (2-1) che ha permesso di agganciare in classifica proprio la squadra viola. Dall’altra parte la formazione allenata da Rolando Maran, in una situazione attualmente non semplicissima: i sardi, che hanno messo insieme appena sei punti in altrettante partite, vengono dal pareggio a reti bianche rimediato mercoledì contro la Sampdoria. Qui di seguito diamo meglio un’occhiata dunque a tutte le informazioni sulla partita e su come poterla vedere in streaming ed in diretta tv.

Inter-Cagliari sarà trasmessa in diretta dalle ore 20.30 sulle frequenze streaming di DAZN: Clicca qui per abbonarti gratis per un mese a DAZN. la partita potrà essere seguita da qualsiasi dispositivo mobile su device iOS, Android e Windows Mobile o tramite pc, console da gioco e smart tv per gli apparecchi compatibili, oltre che gratuitamente per tutti gli abbonati Mediaset Premium e a pagamento per tutti gli abbonati a Sky Sport tramite decoder Sky Q collegandosi però – in entrambi i casi – sempre all’app DAZN. Ricordiamo infine che Inter-Cagliari potrà essere seguita sulle frequenze radiofoniche di Rai Radio 1 e in diretta live testuale direttamente dal nostro sito con ampio pre-partita. Ecco una lista aggiornata di tutti i siti dove poter vedere le partite in diretta: Stream HD Calcio.

Inter-Cagliari: le probabili formazioni

QUI INTER – In vista del prossimo impegno di Champions League contro il PSV Eindhoven, Spalletti potrebbe dare luogo ad un leggero turnover in casa nerazzurra. Nella difesa davanti all’inamovibile Samir Handanovic allora ci sarà spazio al centro per Joao Miranda e Stefan de Vrij, con Milan Skriniar lasciato a riposo, mentre sulle fasce da una parte dovrebbe trovare conferma Danilo D’Ambrosio, che vive un ottimo momento di forma suggellato dal gol alla Fiorentina, dall’altra invece Dalbert potrebbe prendere il posto di Kwadwo Asamoah. A centrocampo nessuna novità: Roberto Gagliardini e Marcelo Brozovic saranno in cabina di regia, mentre Matias Vecino rifiaterà ancora in vista della prossima partita europea. Anche in avanti difficile che Spalletti dia luogo a cambiamenti: il trio composto da Matteo Politano, Radja Nainggolan ed Ivan Perisic dovrebbe essere confermato alle spalle di Mauro Icardi. È ancora probabile panchina dunque – a meno di novità – per Keita Baldé.

QUI CAGLIARI – Qualche cambiamento in vista anche per Maran. In difesa non dovrebbe cambiare nulla: davanti ad Alessio Cragno ci saranno ancora Darijo Srna e Simone Padoin esterni (out Charalampos Lykogiannis per lesione del gemello mediale) con Ragnar Klavan e Fabio Pisacane al centro scelte obbligate causa infortunio di Filippo Romagna, ancora in fase di recupero (potrebbe accomodarsi in panchina). Nei tre di centrocampo novità in cabina di regia, con Filip Bradaric che torna titolare di fianco a Lucas Castro e all’intoccabile Nicolò Barella, vero e proprio uomo in più di questo inizio di stagione rossoblu. Sulla trequarti è ballottaggio tra Joao Pedro e Artur Ionita, con il primo al momento in vantaggio sul secondo. In avanti, con Leonardo Pavoletti, tornerà Marco Sau, rimasto a riposo mercoledì.

PROBABILE FORMAZIONE INTER (4-2-3-1) – Handanovic; D’Ambrosio, De Vrij, Miranda, Dalbert; Gagliardini, Brozovic; Politano, Nainggolan, Perisic; Icardi. Allenatore: Spalletti

PROBABILE FORMAZIONE CAGLIARI (4-3-1-2) – Cragno; Srna, Pisacane, Klavan, Padoin; Barella, Bradaric, Castro; Joao Pedro; Pavoletti, Sau. Allenatore: Maran