Inter Cagliari, si continua a trattare per Nandez: c’è un ostacolo importante

Inter e Cagliari continuano a trattare per Nahitan Nandez, ma la distanza economica pare al momento troppa

Il Corriere dello Sport si sofferma anche oggi sulla delicata trattativa che dovrebbe portare il centrocampista del Cagliari Nahitan Nandez all’Inter. I lavori procedono ma è necessario innanzitutto trovare una soluzione alla differenza di due milioni esistente tra domanda e richiesta per poi passare alla definizione della cifra per il diritto di riscatto che dovrebbe aggirarsi intorno ai 2o milioni.

Il Cagliari chiede 4 milioni per il trasferimento del suo Leon ma l’Inter, guardando alle sue casse, deve valutare con attenzione se è davvero necessario spendere anche solo la metà per un prestito. La possibilità che la fumata bianca arrivi entro le prossime 48 or, dunque, sembra non trovare ragione di esistere a meno che, a forzare la mano, non siano proprio Nandez e il suo agente Pablo Bentancur.